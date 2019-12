Sky – Il Liverpool vuole Insigne: i Reds pronti ad investire

Il Liverpool vuole Insigne. L’indiscrezione clamorosa di calciomercato viene riportata da Skysports UK. Il capitano del Napoli può andare via.

Liverpool su Insigne. Oltremanica continuano a scrivere dell’interessamento dei club inglesi per il calciatore del Napoli. Dopo le voci di un possibile interessamento dell’Everton di Carlo Ancelotti, questa volta si parla di un top club di Premier League. Il Liverpool è la squadra che sta dominando il campionato inglese e che ha già affrontato per ben due volte il Napoli in Champions League. Anche nel recente passato Insigne ha incrociato i Reds, riuscendo anche a segnare un gol vittoria al San Paolo proprio di fronte Klopp. La dirigenza inglese ha avviato i sondaggi, per capire se ci sono le possibilità di una trattativa con Aurelio De Laurentiis. Tra i due club resta sempre la terza opzione rappresentata dall’Everton, che resta alla finestra come spettatore interessato. A far crescere la domanda intorno al capitano del Napoli c’è anche una volontà del calciatore, che pare voglia provare nuove esperienze.

Insigne: quanto costa

Il Liverpool per prendere Insigne a gennaio dovrà fare i conti con le richieste del Napoli. In Inghilterra scrivono che il calciatore della Nazionale Italiana potrebbe partire per 55 milioni di sterline: circa 65 milioni di euro. La cifra potrebbe essere anche quella giusta, per un calciatore di 28 anni. De Laurentiis non ha un grande interesse a far partire il suo capitano, ma valuterebbe una proposta. L’idea è sempre stata quella di fare di Insigne una bandiera, ma nel calcio moderno tutte le società devono vagliare ogni singola offerta. Con la procura affidata a Mino Raiola inoltre non c’è mai da escludere l’effetto sorpresa. Da Skysport UK scrivono di un interessamento concreto, ma bisognerà vedere come si svilupperà la situazione. Per il Napoli perdere Lorenzo Insigne a gennaio significa doversi tuffare di nuovo sul mercato.