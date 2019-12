Lobotka summit decisivo: Napoli in Spagna per chiudere

Va in scena in Spagna il summit decisivo per portare Lobotka al Napoli. Tra oggi e domani si chiarirà il destino del regista slovacco.

Summit Lobotka. Il Napoli ha deciso di puntare dritto su Stani Lobotka. Il calciatore era stato vicinissimo alla SSC Napoli anche nell’estate scorsa, quando Carlo Ancelotti decise di virare su un modulo senza regista e quindi si scartò l’idea. Ora con Gattuso lo spartito è totalmente cambiato e la presenza del regista è quantomai necessaria. Nel 4-3-3 ispirato alla Grande Bellezza di Sarri c’è spazio per chi detta i tempi di gioco e Lobotka è uno di questi interpreti. Lo sa il Napoli di Aurelio De Laurentiis che vuole accontentare in breve tempo Gattuso ed ha dato il via alla missione in Spagna. Sul taccuino degli emissari azzurri ci sono le condizioni dettate dal presidente, pronto a muoversi in prima persona per la chiusura.

Lobotka: missione in Spagna

In quarantotto ore si deciderà il destino del regista azzurro. Il summit per Lobotka ci sarà tra oggi e domani. Gli agenti del calciatore hanno già trovato un accordo di massima con la società partenopea: 2 milioni per cinque anni. Ingaggio più che raddoppiato per il centrocampista del Celta Vigo. L’intesa con la squadra spagnola va ancora formalizzata. Il Napoli offre 15 milioni cash e 5 di bonus, il Celta ne vuole 25 subito. E’ qui che la trattativa ha trovato qualche intoppo: niente di impossibile da risolvere. Chi sta manovrando per conto dei due club fanno filtrare sensazioni positive. In ogni caso Cristiano Giuntoli si sta muovendo nel caso tutto dovesse andare storto: Granit Xhaka viene monitorato costantemente. L’Arsenal potrebbe lasciarlo partire, anche in prestito ed è per questo che la situazione può interessare al Napoli. Lobotka resta la priorità in questo momento, nei prossimi due giorni si saprà la verità ed eventualmente le alternative.