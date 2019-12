Dalla Spagna: “Younes nell’affare Lobotka, offerta Napoli troppo bassa”

Dalla Spagna fanno sapere che Younes è stato inserito nell’affare Lobotka. Il Celta Vigo ritiene troppo bassa l’offerta presentata dal Napoli.

Younes nell’affare Lobotka – L’indiscrezione arriva dal portale farodevigo.es. L’inserimento di Amin Younes servirebbe per stemperare le richieste del club che milita in Liga. Il club spagnolo segue da tempo l’esterno tedesco di proprietà del Napoli, ed è ancora interessato. L’ex Ajax potrebbe essere una pedina giusta per cercare di tirarsi fuori dalla zona retrocessione. L’offerta del Napoli per Lobotka, si può completare proprio con l’inserimento di Younes ma c’è ancora da lavorare. Al momento il club spagnolo ritene troppo bassa la proposta inviata dal Napoli attraverso i propri emissari: dato che il calciatore ha una clausola 50 milioni ed un contratto con scadenza 2023. Da Vigo fanno sapere che il Celta chiede tra 25 e 27 milioni di euro, ma l’inserimento di Younes potrebbe essere la chiave giusta per provare a chiudere l’accordo.

Calciomercato: le cifre per Lobotka

Con Younes nell’affare Lobotka il Napoli muoverebbe una pedina che non trovare spazio neanche nello scacchiere di Gattuso. Inoltre il Napoli migliorerebbe l’offerta per Lobotka da presentare al Celta Vigo. La strada è stata tracciata anche perché come ricorda il portale spagnolo ci sono altri precedenti simili. La scorsa estate il Celta lasciò partire Maxi Gomez per il Valencia con una formula molto simile. Il club di Vigo acconsentì ad uno sconto sulla clausola rescissoria, inserendo nella trattativa i cartellini di altri giocatori più conguaglio economico a proprio favore. Sulla questione molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, che ha fatto sapere di accettare la proposta del Napoli. Le basi del contratto con gli agenti sono state già tracciate: 5 anni di contratto a 2 milioni di euro. La possibilità di giocare la Champions League è un fattore importante, che tiene fuori anche le sirene del West Ham.