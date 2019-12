Minaccia West Ham per Lobotka, il calciatore ha una priorità

Calciomercato. Si inserisce il West Ham su Lobotka, calciatore molto vicino al Napoli. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino.

West Ham Lobotka. Il Napoli sta incontrando in queste ora gli emissari del Celta Vigo e quelli del calciatore per definire i dettagli dell’operazione. Il summit in Spagna è già in fase di preparazione per non farsi trovare impreparati in caso di chiusura. Eppure secondo Il Mattino nelle ultime ore dall’Inghilterra arriva una minaccia per il Napoli che vuole chiudere in fretta la trattativa. Gli Hammers sarebbero pronti a prelevare il calciatore nell’immediato, accontentando anche le richiede del club che milita in Liga spagnola. Un’offerta invitante che nella notte ha riscaldato l’ambiente, aggiungendo un pizzico di thriller alla trattativa. Il Napoli resta comunque in vantaggio su tutti, anche se l’offensiva inglese non va sottovalutata. In Premier League ci sono soldi da investire e Lobotka è diventato uno degli obiettivi.

La priorità di Lobotka

Il West Ham fa sul serio per Lobotka, ma Cristiano Giuntoli da tempo si è assicurato l’accordo con gli agenti del calciatore. Inoltre il club azzurro può mettere sul piatto della bilancia la vetrina Champions League, cosa che non possono fare gli Hammers. Secondo indiscrezioni il calciatore ha dato ampia priorità al Napoli. Alla fine proprio la volontà del centrocampista potrebbe essere decisiva, dato che il West Ham offre condizioni migliori al Celta Vigo. Al momento al Napoli è proprio l’intesa con il club che manca. Il club di Aurelio De Laurentiis vuole arrivare al massimo a 20/22 milioni tra fisso e bonus, pagando a giugno. Dalla Spagna ne chiedono 25/27 per chiudere subito la trattativa. Le prossime 48 ore di colloquio tra emissari saranno decisivi, tutti dovranno tenere in considerazione la scelta del calciatore. Il Napoli è in cima ai pensieri di Lobotka, ma gli azzurri non aspetteranno all’infinito.