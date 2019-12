Il Napoli blinda Allan, pronto il rinnovo per il brasiliano

Allan e il Napoli sempre più vicini grazie ad un rinnovo che blinda il brasiliano: accordo fino al 2024. A riferirlo è Il Mattino.

Napoli blinda Allan, ecco il rinnovo. L’accordo è stato trovato ed il brasiliano è pronto a firmare il contratto che lo terrà in maglia azzurra ancora per molti anni. Dopo il caos multe e lo scontro con Edo De Laurentiis il calciatore ex Udinese si è ripreso il suo posto nella squadra. Cosi si è ripreso anche quel posto da leader e trascinatore che fino ad ora lo aveva contraddistinto. Con Ancelotti prima e Gattuso poi si è sacrificato nel 4-3-3 anche come regista, cercando di travestirsi da metronomo della squadra: non è il suo ruolo è chiaro ma qualche lampo il brasiliano lo ha regalato, i piedi non sono quelli delicati di Jorginho ma nemmeno così duri da impedirgli di gestire palla e vedere il compagno nello spazio. Non disdegna il gol, come ha dimostrato con il Sassuolo grazie ad una protezione di palla ed un tiro da centravanti puro.

Allan rinnovo: le cifre

Il Napoli blinda Allan con un rinnovo intorno ai 4 milioni di euro: aumento sostanziale rispetto ai 2,5 milioni che guadagna ora. Con questo accordo vengono allontanate le sirene del PSG che già avevano tentato il brasiliano durante l’era Sarri. Ora come ora la SSC Napoli non si può permettere di perdere un leader in campo come Allan, il centrocampista è l’unico con caratteristiche fisiche che gli danno la possibilità di recuperare palloni e di correre per se e per gli altri. Da interno di centrocampo riesce sia a rubare palla, ma anche a proporsi in attacco: sia con il pallone tra i piedi, sia nello spazio. Insomma trovare un tuttofare dalle grandi qualità come Allan non è facile, per questo il Napoli non se lo è fatto scappare ed ha rotto gli indugi, proponendogli un contratto che possa soddisfare il calciatore.