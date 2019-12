Napoli incontro per Lobotka a Londra: si può chiudere

E’ in corso un incontro per Lobotka a Londra con emissari del Napoli e agenti del calciatore. Lo scrive in esclusiva calciomercato.it.

Incontro Lobotka

Incontro a Londra per Lobotka per il Napoli. Un vero e proprio blitz che da un momento all’altro potrebbe sbloccare l’acquisto del centrocampista Stani Lobotka, di proprietà del Celta Vigo. Nelle ultime ore la società di Aurelio De Laurentiis ha fatto passi avanti per il calciatore, ma la trattativa non è del tutto chiusa. Tanto che Giuntoli sta continuando a monitorare altri obiettivi: non ha mai mollato veramente Lucas Torreira ed ha messo nel mirino l’opzione Xhaka. Lobotka resta una priorità per gli azzurri che hanno messo sul piatto per il calciatore un contratto da 2 milioni di euro, un bel salto in avanti rispetto ai 700 mila che percepisce ora in Liga. In queste ore emissari azzurri e agenti del calciatore continuano a trattare per trovare una soluzione positiva.

Mercato: Lobotka, c’è concorrenza

Incontro a Londra per Lobotka per il Napoli che resta la squadra favorita per prendere il calciatore. Gli azzurri vorrebbero chiudere subito a 20 milioni di euro, con 15 milioni di parte fissa e gli altri 5 tra bonus ed incentivi. Il Celta Vigo chiede 5 milioni in più, ma l’intesa si può trovare a metà strada. Sul giocatore nelle ultime ore, secondo quanto fa sapere calciomercato.it, ci anche altre squadre di Premier League. West Ham e lo stesso Arsenal si sono messe sulle tracce di Lobotka. Un ulteriore centrocampista in mezzo al campo con doti di paleggio e geometria per i Gunners, potrebbe aprire alla cessione di uno tra Xhaka e Torreira. Il centrocampista uruguaiano è partito di nuovo titolare nella sfida con il Chelsea, dopo aver passato gran parte dell’esperienza con Emery in panchina l’ex Sampdoria sembra un punto fermo della squadra allenata da Arteta.