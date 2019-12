Gazzetta – Lobotka il Napoli oggi presenta l’offerta, cambia la formula

Ultime notizie Lobotka il Napoli presenterà oggi l’offerta per il calciatore. A svelarlo è Gazzetta dello Sport che mette in evidenza le cifre dell’affare.

Il Napoli presenterà un’offerta per Lobotka: complessivamente di 20 milioni di euro. Quindici milioni di mettere subito sul piatto, altri cinque sono tra bonus e fissi. Anche in questo modo la SSC Napoli si trova 5 milioni sotto rispetto alla richiesta fatta dal Celta Vigo, la distanza è minima e vista la volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra non è detto che non si possa trovare chiusura definitiva entro breve. In questo modo cambia la formula, che passerebbe da un prestito con diritto di riscatto ad un acquisto definitivo già a gennaio. Segnale che il Napoli vuole rompere gli indugi e scardinare le resistenze degli spagnoli in fretta, per regalare a Gattuso il regista già prima della sfida con l’Inter.

L’offerta del Napoli per Lobotka spegne ulteriormente le altre idee di mercato. Il Porto ha fatto sapere che Pereira non è sul mercato, ma il costo di 40 milioni aveva già bloccato le velleità partenopee, mentre per Torreira resta una fiammella accesa. Il Napoli non si è mai chiuso del tutto l’opportunità di arrivare al calciatore uruguaiano, anche perché Cristiano Giuntoli sa che è sempre meglio tenersi aperte più porte sul calciomercato, soprattutto quello invernale. Per ora il centrocampista è bloccato all’Arsenal da Arteta, ma se qualcosa si dovesse malauguratamente inceppare nell’affare che porta a Stani Lobotka allora il discorso potrebbe essere ripreso. Il nazionale slovacco sponsorizzato da Marek Hamsik resta comunque la pista più calda in questo momento, era finito sul radar di Giuntoli già la scorsa estate, quando Ancelotti decise di scartarlo perché voleva giocare in un altro modo. Inizialmente si era pensato ad un 4-3-1-2, ma il mancato arrivo di James Rodriguez fece saltare i piani con il passaggio al 4-4-2 che non ha mai del tutto convinto.