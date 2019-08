Napoli, Ancelotti deluso per la vicenda James. 4 cessioni in arrivo

Calro Ancelotti deluso per la vicenda James, la trattativa rischia di arenarsi definitivamente. Giuntoli lavora a quattro cessioni.







Secondo Sport Mediaset Carlo Ancelotti è deluso per la vicenda James. Il colombiano è stato reintegrato da Zidane e tolto dal mercato. Il Napoli ha costruito una difesa di ferro formata dalla coppia Koulibaly-Manolas, il senegalese è arrivato a Castelvolturno e ha incontrato i compagni.

Il nuovo Napoli conta molto sulla solidità difensiva che la coppia Manolas-Koulibaly dovrà garantire ad Ancelotti. Già a partire dalla gara di esordio in campionato contro la Fiorentina.

Carlo Ancelotti aspetta buone notizie dal mercato: i prossimi giorni dovrebbero essere decisivi per l’ufficialità dell’arrivo in azzurro del messicano Lozano. C’è accordo con tutte le parti: il Psv Eindhoven riceverà i 42 milioni della clausola rescissoria.

Mino Raiola, agente dell’esterno, ha trovato quello sui diritti d’immagine. Il vero punto interrogativo riguarda James Rodriguez. Dalla Spagna assicurano che zidane lo abbia tolto dal mercato per la felicità dei tifosi del Real che in un recente sondaggio di AS avevano votato per la permanenza del colombiano.

Ancelotti non può che essere deluso e imbronciato per James, una trattativa durata molti mesi che oggi che sta per arenarsi.







QUATTO CESSIONI

Il diesse Giuntoli deve far fronte anche al mercato in uscita: vicino l’accordo con il Torino per la cessione di Verdi per circa 20 milioni, poi toccherà trovare una sistemazione a Tonelli, Hysay ed Ounas.