Napoli, James Rodriguez tolto dal mercato, Zidane si è convinto

Zidane ha bloccato la cessione di James Rodriguez. Il colombiano si allontana da Napoli e da Ancelotti. Il colombiano sembra destinato a non vestire la casacca azzurra. Una trattativa estenuante quella per il Colombiano, che vede Aurelio De Laurentiis, inamovibile sulla formula: prestito con Diritto di riscatto.

Florentino Perez che di mestiere fa il presidente del Real Madrid, scusate se è poco, non ha intenzione di cedere il giocatore alle condizioni del Napoli.

Ad onor di cronaca, Carlo Ancelotti è l’unico nel Napoli che aspetta con ansia l’arrivo di James Rodriguez, il tecnico è convinto che farà bene, ma De Laurentiis non vede di buon occhio la trattativa per i costi e per l’età del ragazzo, difficile da rivendere in futuro.

JAMES RODRIGUEZ TOLTO DAL MERCATO

A complicare ulteriormente la situazione è la notizia che Zidane avrebbe cambiato idea, o meglio avrebbe ceduto alle continue insistenze di Florentino Perez. Il tecnico dei blancos avrebbe ufficialmente tolto James Rodriguez dal mercato, come riporta Deportes Cope.

💥 Noticia @deportescope ⚪️ La situación de James Rodríguez en el Real Madrid ha cambiado ☝🏻 Zidane cuenta con él y ahora mismo no está en el mercado pic.twitter.com/JTbFw0TonJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 15, 2019







