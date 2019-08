Chiellini: “Icardi alla Juve è fantacalcio. Abbiamo grandi attaccanti”

Chiellini allontana Icardi dalla Juve. Il difensore non vede l’attaccante dell’Inter nello spogliatoio bianconero ed esalta Dybala.







Dopo Paratici anche Chiellini allontana Icardi dalla Juve. Non c’è pace per l’ex capitano dell’Inter che continua a sognare la Juve ma potrebbe dare vita, con un si, ad un domino di punte che vede coinvolte, Inter, Napoli e Roma.

Durante l’amichevole di Villar Perosa, il difensore bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sport:

CHIELLINI SU ICARDI E DYBALA

“Icardi nello spogliatoio della Juve? Con tutto il rispetto – ha chiarito Chiellini -, ma si tratta di fantacalcio. Noi abbiamo dei grandi attaccanti e pensiamo solo al nostro gruppo.

Vogliamo restare compatti e aiutarci vicendevolmente in una stagione lunga. Per fortuna tra poco si inizia.

Se ho parlato con Dybala? Paulo è sereno, sta facendo bene e non ha bisogno dei miei consigli. È grande e vaccinato: certe cose fanno parte del gioco, noi siamo dei professionisti e siamo consapevoli della situazione”.

INTER E NAPOLI NON POSSONO NASCONDERSI

Chiellini dopo aver chiuso le porte della Juve ad Icardi, parla di Inter e Napoli, avversarie della Juventus in campionato

“Anche l’anno scorso l’Inter aveva una rosa per vincere lo scudetto – ha detto -, ora si è rinforzata ulteriormente. Inter e Napoli penso siano un gradino sopra rispetto alle altre, si sta creando un gap tra le prime tre e le altre squadre sulla carta.

Ovviamente, però, sarà sempre il campo a parlare e come ogni anno non sarà semplice vincere.

Anche loro avranno un po’ più di pressione: una squadra che fa un mercato come quello dell’Inter o una squadra che dà continuità rispetto al passato come il Napoli non può nascondersi e dire che non deve vincere. Siamo tre squadre che hanno l’obiettivo di vincere, poi solo una riuscirà a farlo”.







CHIELLINI POCO ATTENTO SUL NAPOLI

Chiellini è stato bravo a chiudere lo spogliatoio a Icardi ma si è dimostrato poco attento sul Napoli. La squadra di Ancelotti non si nasconde anzi, anche sul mercato sta conducendo una campagna acquisti atta a contrastare il predominio Juventino in serie A.

Manolas, Lozano e i possibili arrivi di James Rodriguez ed Icardi la dicono lunga sulla voglia del Napoli di duellare con i bianconeri fino alla fine del campionato.

Ancelotti si è esposto in prima persona affermando di essere stanco di arrivare secondi ed è giunta l’ora di provare a vincere. come al solito in casa bianconera se la cantano e se la suonano da soli o con la stampa prona.