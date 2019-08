Calciomercato. Icardi, tra Napoli e Roma si inserisce il Monaco. Le ultime

Ultime di calciomercato. Icardi, tra Napoli e Roma spunta il Monaco. La società francese pronta a rilevare il cartellino dell’ex capitano dell’Inter.







Il Napoli e Roma fanno sul serio per Icardi. L’ex capitano dell’Inter aspetta la Juve. I bianconeri hanno bisogno di sfoltire la Rosa prima di dare l’assalto all’argentino. Per Ora la partita Icardi si gioca tra Napoli e Roma anche se nelle ultime ore si è inserito il Monaco.

Secondo quanto riporta Sky sport l’Inter ha ricevuto un’offerta del Monaco, pronta a prendere l’attaccante argentino. Ma anche in questo caso lo scoglio più grande è sempre il gradimento del giocatore.

ICARDI TRA NAPOLI E ROMA

Le strategie Roma e Napoli, quindi, passano dalla scelta di Icardi. L’attaccante sta ascoltando entrambe le offerte con interesse, senza però accettare né l’una né l’altra.

Al momento, sembra esserci una leggera preferenza per la squadra di Fonseca. Una soluzione gradita anche dall’Inter, che in questo modo potrebbe chiudere più facilmente la trattativa per Dzeko: ai nerazzurri, oltre al cartellino del bosniaco, potrebbe andare un conguaglio tra i 40 e i 50 milioni (ritenuto però eccessivo da Pallotta).

Se il Napoli (concentrato al momento su Lozano) mettesse concretamente in piedi l’operazione, lo farebbe senza contropartite tecniche. E con l’incasso che l’Inter riceverebbe dagli azzurri, potrebbe decidere se andare all’assalto di Dzeko oppure cambiare strategia se la Roma si mantenesse rigida sul bosniaco.







LA JUVE DEFILATA SU ICARDI

Se Napoli e Roma hanno presentato offerte concrete, la Juventus, per prendere Icardi, dal canto suo avrebbe bisogno di completare almeno due cessioni in avanti (Mandzukic e Dybala, o Higuain insieme al croato).

A meno che non prenda quota lo scambio tra i due argentini con tutte le difficoltà del caso a complicare l’idea, come ha spiegato Paratici da Villar Perosa: “Intanto, Mauro Icardi, è un giocatore dell’Inter. Quindi noi parliamo dei nostri giocatori, abbiamo dei grandi attaccanti. Abbiamo Higuain che è un grandissimo bomber, abbiamo Mandzukic che é un grandissimo giocatore. Abbiamo Dybala, abbiamo Cristiano. Quindi non parlerei dei giocatori degli altri”.