l Napoli vuole Icardi con Lozano. Rilancio di De Laurentiis. Ecco le cifre

Il Napoli vuole Icardi. Dopo aver chiuso per Lozano De Laurentiis rilancia con l'Inter per Maurito. Nuovo contatto con Wanda Nara.







Il Napoli non si ferma a Lozano e vuole anche Icardi. James è in stand By, in attesa che Florentino accetti le condizioni dei partenopei.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vuole Mauro Icardi per lo scudetto.

IL NAPOLI VUOLE ICARDI

Il rilancio del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è per accelerare i tempi, per bruciare la concorrenza di Roma e Juventus. Il club partenopeo è pronto a mettere 60 milioni di euro sul piatto.

La trattativa per Icardi è viva e andrà seguita fino alla fine, anche se la Roma sta proponendo di tutto e la Juve continua ad essere la priorità del calciatore.

Il Napoli tratta da settimane direttamente con Wanda Nara, impegnata in colloqui frequenti, prima con Giuntoli e poi nell’ultimo periodo direttamente con De Laurentiis.

Non ci sono intermediari, o altri agenti a supporto della moglie più famosa del calcio mondiale.

WANDA NARA LA CHIAVE PER ICARDI AL NAPOLI

È Wanda e solo Wanda, la chiave di volta per mettere a segno quello che sarebbe il colpo dell'estate. Il Napoli offre a Icardi 8 milioni bonus compresi e un progetto più ambizioso e affascinante di quello che può garantirgli oggi la Roma. Se i giallorossi dovessero arrivare ad offrire di più, De Laurentiis non parteciperà ad aste folli, ma la differenza alla fine la farà il volere del calciatore che è entrato ormai nei giorni decisivi per scegliere il suo futuro.







CONTATTI WANDA DE LAURENTIIS

Trattare con l’Inter non è un problema, i rapporti con l’ad Marotta sono buoni. Ma questione spinosa è relativa all’ingaggio dell’attaccante argentino ed in particolar modo ai diritti d’immagine.

Nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto con Wanda Nara, agente e moglie di Icardi. Le telefonate ormai sono giornaliere e la trattativa procede. Il Napoli non si ferma e cerca di avvicinarsi a quei 75 milioni richiesti dal club nerazzurro. Situazione in evoluzione.