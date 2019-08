Vaderrama: "James Rodriguez lasci il Real. Sapete quanto giocherà"

Valderrama consiglia a James Rodriguez di lasciare il Real Madrid. L’ex stella colombiana avverte il connazionale: “Se invecchia senza giocare non va bene”.







Carlos Valderrama non ha dubbi, James Rodriguez deve lasciare il Real Madrid al più presto possibile. Secondo l’ex stella colombiana la situazione del “bandito” a Madrid non migliorerà.

James Rodriguez dopo due anni in prestito al Bayern Monaco è tornato nella capitale spagnola dove, però, non è apprezzato dal tecnico Zidane che non lo considera una valida alternativa per la sua rosa.

Valderrama ai microfoni di Fox sport afferma: “Sapete quando giocherà James al Real Madrid? Neppure quando ci saranno tutti e 24 i giocatori infortunati…

Conosco lui e Zidane e se un tecnico dice che non lo vuole, non lo vuole. Non lo farà giocare. James è ancora giovane, nel momento migliore. Se invecchia senza giocare non va bene”.







Su James Rodriguez c’è da tempo il Napoli di Ancelotti, allenatore con il quale il colombiano si è imposto.

Da tempo tra i due esiste un accordo sulla parola, mentre le divergenze tra De Laurentiis e Florentino non facilitano la trattativa. Le parole di Valderrama su James Rodriguez spingono il colombiano in direzione Napoli. In maglia azzurra potrebbe riscattarsi e tornare il campione di un tempo.