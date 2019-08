James non convocato dal Real. Segnale ineludibile al Napoli

James non convocato dal Real Madrid. Zidane chiama Modric e Bale. Segnale per il Napoli. Mendes spinge per il prestito agli azzurri.







James Rodriguez non convocato per il match tra il Real Madrid e la Roma, un segnale è arrivato, forte ed ineludibile al Napoli. Jeorge Mendes attendeva una scusa plausibile per spingere il club madrileno a cedere il colombiano al Napoli, con la formula del prestito.

Il Real alla prese con l’affare Neymar deve risolvere tutto ed in fretta, anche per evitare problemi di fair play finanziario e sopratutto per evitare complicazioni sulla lista Champions.

Zinedine Zidane ha dato una mano al Napoli, chiamando Bale e Modric mentre James non convocato sarà spettatore in tribuna.

L’esclusione del “bandito” sono un’ulteriore conferma delle intenzioni del club madridista di volerlo cedere.

De Laurentiis lo vuole in prestito con diritto di riscatto, Mendes sta spingendo per questa soluzione, anche perché, al momento, non ci sono intavolate trattative per il rinnovo e le esclusioni di Zidane continuano a far rumore. Florentino Perez vorrebbe cedere il calciatore a cifre importanti sarà costretto ad ascoltare l’agente del colombiano.







La lista di Zidane, non convocato James

Portieri: Keylor Navas, Courtois e Toni Fuidias.

Difensori: Carvajal, Militão, Varane, Nacho, Marcelo e Odriozola.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Attaccanti: Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic e Vinicius Jr.