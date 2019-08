Telefonate dei giocatori del Napoli a Icardi. Lozano impaziente di arrivare

Sky. Il Napoli vuole Icardi, telefonate dei giocatori per convincerlo. Lozano non vede l’ora di arrivare.. Le ultime

Telefonate dei giocatori del Napoli per convincere Icardi ad accettare l'offerta di De Laurentiis. Lozano impaziente di vestire la Maglia azzurra.







Anche il giorno di ferragosto il mercato del Napoli tiene banco tra i tifosi azzurri. Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina Feriae Augusti (riposo di Augusto) indicante una festività istituita dall’imperatore Augusto nel 18 a.C.

Il Napoli invece non riposa e pensa incessantemente a Mauro Icardi. L’argentino è il pallino fisso del presidente Aurelio De Laurentiis.

GIOCATORI DEL NAPOLI TELEFONANO AD ICARDI

Secondo quanto riferisce SKY Sport il Napoli con Aurelio De Laurentiis in prima persona le ha provate tutte per Mauro Icardi. Risulta che sia partita anche qualche telefonata di alcuni calciatori azzurri, per dire a Maurito che Napoli è la piazza ideale per rilanciarsi, per ritrovare calore e passione.

La trattativa non è facile, ma il club partenopeo ha presentato un’offerta importante al calciatore ed all’Inter. Il presidente del Napoli sarebbe pronto ad offrire un ingaggio all’argentino di quasi 9 milioni e sarebbe pronto a rilanciare l’offerta all’Inter aumentando il cash fino a circa 60 milioni. De Laurentiis vuole una risposta veloce, perchè poi dovrà recuperare eventualmente altri soldi dalle cessioni di Ounas e Verdi.

QUESTIONE JAMES

Il Napoli continua a sperare in James Rodriguez, per dare qualità alla rosa azzurra. Ma da Madrid non arrivano segnali di apertura per il prestito: solo con questa formula il Napoli farà l'operazione.







LOZANO IMPAZIENTE DI VESTIRE LA MAGLIA AZZURRA

Lozano non vede l’ora di arrivare a Napoli, il messicano freme per l’inizio della sua nuova avventura. Il calciatore avrà un motivo in più per emozionarsi, quando apporrà la firma sotto il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 5 anni, lui sarà l’investimento più corposo fatto da Aurelio De Laurentiis nei suoi 15 anni di gestione del club. Pagherà al Psv, il presidente, 42 milioni di euro, dilazionabili in tre anni. Il giocatore messicano vestirà la maglia azzurra, solo al termine di visite mediche a Villa Stuart, a Roma, più approfondite: qualche giorno fa Lozano ha subito un infortunio con la maglia del Psv Eindhoven e per questa ragione vi saranno tutti i controlli del caso per capirne le condizioni.