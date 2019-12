Insigne all’Everton di Ancelotti. In Inghilterra ci credono, quelli di Transfert su Instagram pubblicano un fotomontaggio sul capitano del Napoli.

Il sito francese Le Sport 10 in settimana ha lanciato la bomba di mercato, secondo la quale Ancelotti vorrebbe Insigne all’Everton. Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, però, il giocatore che Ancelotti vorrebbe riabbracciare più di tutti è Dries Mertens.

Il belga va in scadenza con il Napoli in estate ed il club partenopeo gli avrebbe offerto un prolungamento di contratto fino al 2022 a 3 milioni più bonus, ma l’attaccante azzurro non sembrerebbe convinto di accettare anche se vorrebbe restare a Napoli.

Insigne all’Everton con Ancelotti è solo una suggestione, l’abbraccio del capitano del Napoli, con Gattuso ha siglato un patto tra tecnico e capitano che difficilmente si interromperà a Gennaio.

In Inghilterrà però credono che il talento di Frattamaggiore possa vestire la casacca dei Toffees.

Una delle pagine Instagram più seguite dai fan d’oltremanica, Transfers, ha pubblicato un fotomontaggio nel quale si vede Lorenzo Insigne con la maglia dell’Everton accompagnato dal messaggio: “RUMOR | Carlo Ancelotti sta preparando un mossa per la star del Napoli Lorenzo Insigne”

I commenti dei tifosi Inglesi non sono tutti lusinghieri, ma la notizia ormai ha varcato i confini nazionali.