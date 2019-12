Ufficiale, Haaland niente Napoli, il gigante firma con il Dortmund

Niente Napoli per Haaland, il norvegese ha firmato con il Borussia Dortmund. Il bomber era stato accostato agli azzurri.

Niente Napoli per Erling Braut Haaland. Il gigante norvegese del Salisburgo ha firmato con il Borussia Dortmund. Hallan era stato accostato al Napoli dopo la doppia sfida di Champions, De Laurentiis aveva avuto alcuni contatti con la dirigenza del club della Red Bull ma la richiesta non ha convinto il patron azzurro.

Haaland, considerato uno dei maggiori talenti del calcio europeo, ha firmato per il club tedesco. A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso Borussia attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito:

“Il Borussia Dortmund ha ingaggiato l’attaccante Erling Braut Haaland. Quello che è probabilmente il centravanti più talentuoso del panorama calcistico europeo, si sta trasferendo dal Salisburgo al club otto volte campione di Germania ed ha firmato nel corso della giornata un contratto con scadenza 30 giugno 2024.

Il Borussia Dortmund, in precedenza aveva soddisfatto tutte le condizioni contrattuali necessarie per chiudere con il suo precedente club il trasferimento in tempo utile”.

Haaland, 19 anni, nel corso di questa stagione ha segnato 16 goal in 14 partite nel campionato austriaco, ai quali vanno aggiunti altri 4 in 2 gare di Coppa d’Austria e 8 in sei sfide di Champions League, il tutto per un totale di 28 reti in appena 22 gare.

Accostato con insistenza al Napoli, nell’ultimo periodo si era fatta sotto anche la Juventus, il baby fenomeno norvegese era parso realmente ad un passo dall’approdo in serie A, ma il Borussia Dortmund è riuscito a sbaragliare la concorrenza.