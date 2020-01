Calciomercato Live: le ultime trattative, segui la diretta

09.30 – Attaccante Inter. I nerazzurri cercano ancora una punta e sondano Pandev, ma nelle ultime ore si parla di Slimani mentre Giroud è più vicino alla Lazio

08.59 – Assalto Chelsea a Mertens: il Napoli vuole tenere il belga e provare il rinnovo con il calciatore

08.45 – La Roma prova ad imbastire lo scambio con il Genoa: Cetin ai grifoni e Faraoni in maglia giallorossa

08.41 – Napoli su Tripaldelli, gli azzurri tentanto il colpo last minute

Napoli, Inter, Juventus, Milan, Lazio, Roma ci sono tutte le big ancora in corsa per il calciomercato di gennaio. E’ caccia all’ultimo affare del mercato invernale, con tante società ancora impegnate alla ricerca del rinforzo giusto, ma anche dell’ultima cessione. Il Napoli dopo aver preso Petagna, deve sistemare la difesa e sta pensando a Tripaldelli. Per l’Inter si parla di un clamoroso ritorno di Pandev, mentre la Lazio vuole puntare forte su Giroud avvicinato anche al Napoli in un possibile scambio con Mertens. La Juventus è molto attiva soprattutto sul fronte cessioni, con Emre Can che può andare al Borussia Dortmund. Il Milan ha piazzato Suso in Spagna, e sta pensando a Saelemaekers per sostituire il calciatore ex Liverpool, mentre Piatek è ufficiale all’Herta Berlino. La Roma dopo i giovani Villar e Perez vorrebbe prenderne qualche altro, magari italiano: Si pensa a Favilli del Genoa.

Si muovono anche altre squadre come la Fiorentina che con Iachini sembra aver trovato una nuova solidità, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia. Nell’ultimo giorno di mercato in Italia i viola potrebbero soffiare Amrabat al Napoli. Giuntoli aveva trovato da tempo l’intesa con il Verona, ma il giocatore non è convinto e sta ascoltando le richieste di Inter e Fiorentina. Proprio il club di Commisso oggi darà l’assalto finale al centrocampista, per lasciarlo fino a giugno a Verona. I viola sono stati molto attivi nella giornata di ieri chiudendo le trattative Kouame e Duncan. La Spal, intanto, dopo aver perso Petagna punta su Castro e Sotti, mentre il Parma si aggiudica Caprari della Sampdoria. L’atalanta ha ufficializatto Tameze, 25enne mediano del Nizza, oltre ad ufficializzare due difensori Bosko Sutalo e Raoul Bellanova. Il verona ha chiuso per Federico Dimarco e sogna Cetin della Roma.

Ultime ore di calciomercato in Italia, le trattative chiudono ufficialmente il 31 gennaio alle ore 20.00. Ecco la diretta con tutte le squadre di Serie A.