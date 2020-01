Giuseppe Riso agente di Petagna racconta la reazione dell’attaccante quando è iniziata la trattativa tra il calcio Napoli e la Spal.



Andrea Petagna è un nuovo giocatore del calcio Napoli, l’attaccante resterà alla Spal e a fine campionato raggiungerà Rino Gattuso a Castel Volturno. L’agente di Petagna, Giuseppe Riso, ai microfoni di Sky sport, durante il programma ‘Calciomercato-L’Originale’ ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la trattativa che ha portato l’attaccante della Spal in maglia azzurra:

“Andrea Petagna è pronto per una piazza così importante come Napoli. Nel corso delle ultime stagioni ha dimostrato di poter stare in una grande squadra. Poteva essere un profilo utile anche per l’Inter, che cerca un centravanti con quelle caratteristiche? Il Napoli ha battuto tutti sul tempo, ci ha convinti subito“.



L’agente di Petagna ha poi aggiunto: “Come ci ha convinto il Napoli? Lo ha fatto immediatamente, appena ci ha chiamato. Andrea ama Napoli, è stato semplice. La prima volta che gliel’ho detto, di questa possibilità, mi ha rispetto: ‘Ci vado adesso, aspetto solo luglio per indossare la maglia’. Andrea è così, vuole combattere: è un trascinatore, è il primo a crederci sempre e adesso il suo sogno è salvare la SPAL, per poi diventare un grande con il Napoli“.