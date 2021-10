Infortuno Osimhen: sentiva già dolore ma ha resistito, il retroscena

Victor Osimhen non gioca con la Salernitana per infortunio, ma il nigeriano del Napoli sentiva già dolore con la Roma ed ha resistito. A raccontare il retroscena è Gazzetta dello Sport. Osimhen era uscito già con una botta dalla sfida con il Bologna ma non sembrava nulla di grave, anche perché l’attaccante vorrebbe sempre giocare e restare in campo il più possibile. Oggi Osimhen si sottopone ad accertamenti strumentali, perché il suo infortunio preoccupa lo staff medico anche se un vero e proprio allarme non c’è. Da capire quante giornate resterà fuori Osimhen, perché il Napoli prima della sosta giocherà con Legia Varsavia in Europa League e Verona in campionato, due sfide molto complicate.

Infortunio Osimhen: risentimento muscolare

Gazzetta dello Sport racconta del retroscena sulla generosità di Osimhen che ha resistito all’infortunio: