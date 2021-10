“Rischiamo di farci ridere addosso dal Nord” Salernitana-Napoli, l’appello di Odierna al presidente De Luca

Salernitana-Napoli è una partita a rischio scontri, Nello Odierna lancia un appello a De Luca, presidente della regione Campania.

SALERNITANA-NAPOLI: RISCHIO SCONTRI

Il derby campano tra Salernitana e Napoli è stato considerato ad alto rischio, nonostante il divieto imposto ai tifosi azzurri, si temono scontri tra le le due tifoserie. Una vigilia di tensione, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Nonostante i divieti, gli appelli, le misure di sicurezza ed il notevole spiegamento di forze dell’ordine per il match tra Salernitana e Napoli. A tutto questo si aggiungono i social che stanno facendo da amplificatore a pochi cani sciolti. Il quadro è completo e non è per nulla bello a vedersi. Tutt’altro.

Il botta e risposta tra le due tifoserie sul web non si è fatto attendere ed ha contribuito ad esacerbare la situazione. Ieri sera circolava sui social il messaggio di uno sconsiderato che anticipava vere e proprie ronde ai tornelli di ingresso dello stadio per «intercettare» eventuali infiltrati, minacciando violenza inaudita in spregio di qualsiasi rischio.

Con una sorta di effetto domino in serata sono state postate sempre via internet le immagini di sfottò . Centinaia di tifosi azzurri hanno atteso l’arrivo del pullman del Napoli fin all’uscita del casello autostradale di Cava Dei Tirreni per scortarlo all’Holiday Inn, dove da ieri sera gli azzurri sono in ritiro”.

NELLO ODIERNA, APPELLO A DE LUCA

Il giornalista di Capri Event, Nello Odierna, ha lanciato un accorato appello al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca:

“Egregio Presidente Vincenzo De Luca, visto che Lei è molto mediatico, quando decide di fare un Suo appello di invito al buon senso per la partita di stasera? Non vorrei che tutta la Nazione nordista e non solo, alle ore 20.00 ci ridesse addosso“. La speranza di tutti è che l’appello di Odierna a De Luca venga accolto.