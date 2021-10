Salernitana-Napoli: le scelte di Colonatuono e Spalletti. Le ultime sulla partita dell’Arechi

Salernitana-Napoli, Spalletti e Colantuono hanno diramato la lista dei convocati per la gara dell’undicesimo turno di serie A. : Out Osimhen e Manolas.

SALERNITANA-NAPOLI

Spalletti e Colantuono, sanno che Salernitana-Napoli, non è una partita come le altre. I tifosi granata sentono molto la gara. Per molti di loro è la sfida dell’anno e la partita della vita. Allo stadio Arechi è spuntato uno striscione molto chiaro: “Un derby non è tale se di fronte non c’è il rivale”, il drappo firmato dalla Curva Sud Siberiano è un chiaro riferimento alle norme che hanno vietato l’accesso allo stadio ai tifosi partenopei.

Il Napoli sfiderà la Salernitana nel Derby campano alle 18: punti essenziali per Scudetto e salvezza in palio all’Arechi.

LE SCELTE DI SPALLETTI E COLANTUONO

Colantuono tecnico della Salernitana ha ufficializzato la lista dei convocati per il Napoli. ancora fuori causa gli infortunati Bogdan, Lassana Coulibaly, Mamadou Coulibaly, Capezzi e Ruggeri.

Belec, Fiorillo, Russo. Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg, Veseli. Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea. Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Salernitana. Assenti Osimhen, fermato da un problema muscolare, Manolas e Ounas.

I convocati azzurri:

Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-NAPOLI

La Salernitana si schiererà con un 4-3-1-2 in cui la coppia d’attacco sarà formata con ogni probabilità da Bonazzoli e Djuric, sostenuti nel ruolo di trequartista da Ribery. In difesa Gyomber più di Gagliolo assieme a Strandberg. Out i due Coulibaly a centrocampo.

Napoli senza Osimhen, vittima di un problema muscolare: al suo posto Mertens, con Politano in vantaggio su Lozano a destra nel tridente. Zielinski si riprende una maglia a centrocampo in luogo di Elmas.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.