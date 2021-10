Simeone abbatte la Juventus: la faccia di Allegri è uno ‘spettacolo’ – VIDEO

Il Verona batte la Juventus per 2-1 grazie ad una doppietta di Giovanni Simeone, sconsolato Allegri quando incassa il secondo gol. Dopo la sconfitta al 95′ con Sassuolo arriva ancora un altro stop per la Juventus che perde anche con il Verona. La squadra di Tudor ha dominato per larghi tratti della partita ed è sempre arrivata prima sulle seconde palle. Mattatore della partita è stato Simeone che con un doppietta in tre minuti ha messo fine alle speranze bianconere.

Bellissima la seconda rete di Simeone che getta Allegri nello sconforto più totale perché il gol mette in evidenza tutti i limiti attuali della Juventus.