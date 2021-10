Gli ultras del Napoli rispondono ai tifosi salernitani: Striscione da applausi

Striscione degli ultras del Napoli in risposta ai tifosi della Salernitana. I tifosi azzurri hanno evidenziato la differenza di storia che vi è tra le due piazze.

ULTRAS DEL NAPOLI, STRISCIONE IN RISPOSTA AI TIFOSI DELLA SALERNITANA

Salernitana-Napoli è una partita molto sentita dai tifosi granata. La partita della vita per loro che non hanno assaporato troppo spesso il grande calcio. I fans granata hanno cominciato un botta e risposta sul web contro i tifosi del Napoli, mentre i gruppi organizzati hanno esposto uno striscione nello spazio antistante lo stadio Arechi: “Un derby non è tale se di fronte non c’è il rivale”, il drappo firmato dalla Curva Sud Siberiano è un chiaro riferimento alle norme che hanno vietato l’accesso allo stadio ai tifosi partenopei.

La risposta dei napoletani non è tardata ad arrivare come sottolinea la seguitissima pagina Facebook A Tua Difesa: ” Se la Salerno ultras prova a fare tentativi goliardici issando scritte sparse per la città, la Napoli ultras risponde in maniera magistrale, ribadendo che la storia, quella vera, passa per la città Partenopea, mentre la ridente cittadina a 50 km a sud è costretta a vivere per l’eternità nell’ombra, altro che 17 anni“.

Gli ultras del Napoli hanno esposto uno striscione in risposta ai tifosi della Salernitana: “Dal pescato del giorno, riaffiora un vecchio ricordo”. Mostrato anche un drappo sottratto alla tifoseria granata.



Chiarissimo il senso del testo, gli ultras del Napoli hanno voluto ben evidenziare la differenza di storia che esiste oggettivamente tra le due piazze. La Salernitana è tornata ad affrontare il Napoli dopo ben 17 anni, nel frattempo i granata hanno navigato tra Serie B e Serie C, mentre i partenopei sono stabilmente in Europa da oltre 10 anni.