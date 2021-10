Salernitana-Napoli 0-1. Decide Zielinski, espulsi Kastanos e Koulibaly. Disastro Fabbri

Salernitana-Napoli 0-1. Decide il gol di Zielinski al 61. Disastro Fabbri. Koulibaly espulso salta Verona e Inter.

SALERNITANA-NAPOLI 0-1

All’Arechi derby campano deciso da un gol di Zielinski nella ripresa dopo un primo tempo privo di conclusioni nello specchio da parte degli uomini di Spalletti. Cambi azzeccati quelli di Elmas e Petagna; Insigne è rimasto in panchina. Espulsi prima Kastanos per un brutto intervento su Anguissa e poi Koulibaly per un fallo su Simy. Napoli che si porta a quota 31 punti in classifica.

Tre punti d’oro per il Napoli. Senza Osimhen e con Insigne in panchina, la capolista vince il derby a Salerno: decide il gol di Zielinski al 61′, con i cambi di Spalletti (dentro Elmas e Petagna) a dare la svolta. Partita intensa ed equilibrata: tante interruzioni e due rossi, prima Kastanos (duro fallo su Anguissa) e poi Koulibaly, che trattiene Simy lanciato in porta. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo complicato per i partenopei: al 95′ Gagliolo ha la palla del pareggio, ma manda alto a porta vuota dopo uscita sbagliata di Ospina. Spalletti non si ferma e vince una partita sporca: altro segnale importante.

LE PAGELLE DI SALERNITANA-NAPOLI

Salernitana-Napoli, le pagelle: Zielinski brilla, Kastanos horror.

Nella Salernitana attacco deludente, Kastanos si fa espellere per un brutto fallo. Bene Di Lorenzo negli azzurri, deludono Lozano e Mertens.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec 5.5; Zortea 6.5, Gyomber 6, Strandberg 6.5, Ranieri 6 (88′ Gagliolo sv); Schiavone 6.5 (88′ Djuric sv), Di Tacchio 6, Kastanos 4.5; Ribery 6; Gondo 5 (66′ Simy 6), Bonazzoli 5 (72′ Obi 6).

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Koulibaly 5, Mario Rui 6; Anguissa 6, Fabian Ruiz 6.5, Zielinski 7 (95′ Zanoli sv); Politano 6 (80′ Juan Jesus 6), Mertens 5.5 (60′ Petagna 6.5), Lozano 5.5 (60′ Elmas 6).

FABBRI SBAGLIA TUTTO

Pessimo, per non dire disastroso l’arbitraggio di Fabbri. L’arbitro con il Napoli ha alcuni precedenti molto discutibili. il fischietto di Ravenna complica una partita già calda e rischia di perdere il controllo in più di un’occasione.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

78′ Espulso Koulibaly. Ribery serve Simy in profondità e Koulibaly lo tocca sul braccio, l’attaccante vola a terra e l’arbitro espelle il capitano del Napoli

69′ Espulso Kastanos. Anguissa rimane a terra medicato ed interviene il VAR. Fabbri richiamato al monitor espelle Kastanos.

61′ Check del VAR in occasione del gol di Zielinski per verificare se non ci fosse posizione di fuorigioco. Tutto regolare e gol convalidato.