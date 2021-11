Tudor: “Il Verona vuole imporsi col Napoli, lo abbiamo già fatto. I nostri difensori sanno fermare Osimhen”

Igor Tudor parla alla vigilia di Napoli-Verona sfida valida per la dodicesima giornata di campionato che si giocherà allo stadio Maradona. Da quando Tudor è alla guida del club scaligero si è avuto un netto miglioramento dei risultati. “Sono davvero contento di tutti i calciatori, stanno facendo bene. Andiamo a Napoli fiduciosi e coraggiosi, vogliamo fare bene“.

Tudor presenta Napoli-Verona

Igor Tudor commenta l’assenza di Koulibaly per squalifica: “È un difensore importante di grande tecnica e leadership è un bene che non ci sia“. Nel Verona, invece, mancherà Frabotta che si opera e Ilic: “Speravo di avere Ilic per la trasferta di Napoli ma il problema alla caviglia è diventato più fastidioso del previsto, speravamo di recuperarlo ma non sarà nemmeno convocato“.

Nel Napoli c’è il dubbio Osimhen che Spalletti ha accostato a Van Basten. Sul tema Tudor ha detto: “Sicuramente è un giocatore forte, molto importante, veloce che attacca gli spazi. Abbiamo già affrontato squadre forti e sono molto fiducioso, i nostri difensori sanno come fare“. Tudor in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona ha fatto i complimenti a Spalletti ed ha detto: “Il Napoli è sicuramente una squadra molto forte, merito del suo allenatore. Il Napoli è la favorita per lo scudetto insieme con il Milan. Per noi sarò una grande motivazione andare ad imporsi allo stadio Maradona, imposi come abbiamo fatto fino ad ora, senza trascurare nulla“.