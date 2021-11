Maglia per Maradona: un artista napoletano dietro il nuovo concept

La maglia di Diego Armando Maradona del Napoli è ispirata ai quadri di Giuseppe Klain artista di origini napoletane. La società azzurra sta mettendo in campo una serie di iniziative per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, fuoriclasse argentino scomparso il 25 ottobre 2020. In giornata è arrivato l’annuncio ufficiale della nuova maglia celebrativa per Maradona. La società ha fatto sapere anche che sarà in edizione limitata e verrà prodotto in tre colori per tre gare diverse. Il Maradona stilizzato presente sulla maglia del Napoli è un concetto comunicativa che affonda le radici all’interno del cuore artistico partenopeo. Il motivo della maglia Armani del Napoli è ripreso dai quadri di Giuseppe Klain, pittore napoletano.

Chi è Giuseppe Klain: l’artista che ha ispirato la maglia di Maradona

Nato a Napoli il 12 maggio del 1966, Giuseppe Klain ha studiato alla facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. Ma il pittore e scultore partenopeo si è cimentato in molti aspetti dell’arte, come la pittura grafica 3D, video, cortometraggi, ma anche progettazione elettronica per grandi opere. Dal 2002 insegna nei corsi di “Progettazione multidimensionale” Laurea in Disegno Industriale e Laurea in Disegno Industriale per la Moda presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli.

Guardando i lavori dell’artista partenopeo, si può notare come siano molti i lavori di Giuseppe Klain associati a Maradona, ecco perché la maglia del Napoli in termini di comunicazione assume un valore diverso. Gli azzurri indosseranno questa maglia speciale durante le prossime partite per onorare il più grandi di tutti che ha portato in azzurro non solo trofei e vittorie, ma anche tantissima felicità. La nuova maglia del Napoli sarà indossata per la prima volta in Napoli-Verona ma Insigne e compagni la continueranno ad indossare per tutto il mese di novembre, anche se con colorazioni diverse.