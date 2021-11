Ultras al Maradona per Napoli-Verona, un messaggio sulle chat riaccende la passione

Gli ultras pronti a tornare allo Stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Verona, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. In questi giorni si è parlato molto dell’assenza dei gruppi organizzati che sicuramente danneggiano la squadra partenopea. Gli azzurri sono primi in classifica, ma fino ad oggi non hanno potuto avere il sostegno del tifo più caldo del Napoli. Gli ultras hanno scioperato per un regolamento sull’utilizzo dello stadio Maradona fin troppo stringente, che non viene applicato in nessuna altro stadio italiano. Basti guardare la trasferta del Napoli con la Salernitana, stessa regione ma senza multe a pioggia per gli ultras presente allo stadio Arechi.

A riaccendere la speranza di poter vedere di nuovo gli ultras al Maradona per Napoli-Verona, c’è una notizia di Repubblica. Il quotidiano svela un messaggio che viene condiviso sulle chat dei tifosi organizzati del Napoli: “Non prendete impegni per domenica sera“. La partita Napoli-Verona si gioca domenica 6 novembre alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Momento in cui la società svelerà anche la nuova maglia in collaborazione con Armani dedicata al Pibe de Oro.

Gruppi organizzati al Maradona: parla il sindaco Manfredi

Anche il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha parlato della questione a margine di ‘Rache of the cure’, manifestazione che si è svolta in piazza Plebiscito: “Ho parlato col presidente per capire la soluzione migliore, coniugando il rispetto delle regole e della legalità con la possibilità di rientrare dei gruppi, dal dialogo si può sempre ottenere una soluzione“. Il sindaco ha aggiunto che sarà difficile vedere i gruppi al Maradona per Napoli-Verona ma qualche spiraglio c’è.

Intanto proprio durante la stessa manifestazione ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, ma del rinnovo di Insigne, lanciando un chiaro messaggio al capitano azzurro.