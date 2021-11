Fedele: “Anguissa e Insigne non sono determinanti, dobbiamo dirlo”

Enrico Fedele parla di Anguissa e Insigne, secondo l’ex dirigente i due calciatori non fanno fare il salto di qualità alla squadra partenopea.

Fedele su Anguissa e Insigne

Durante Radio Marte Sport Show parla Enrico Fedele che ha fatto il punto sul Napoli. Gli azzurri giocano domenica con il Verona e Spalletti spera di recupere Insigne, oltre a Osimhen e Fabian Ruiz. Il capitano del Napoli è un calciatore chiave per il gioco del tecnico toscano, ma secondo Fedele “Insigne non è determinante da solo. Sicuramente porta fantasia, ma senza gli altri giocatori non incide“. Del capitano del Napoli ha parlato in giornata anche Aurelio De Laurentiis, intervenuto sul rinnovo di Insigne.

Ma Enrico Fedele lancia qualche critica anche ad Anguissa: “È sicuramente un ottimo calciatore che sta facendo molto bene al Napoli. Ha dato quello che mancava alla mediana di Spalletti ma non è determinante per il Napoli, questo bisogna dirlo“.