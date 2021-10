Manfredi sindaco di Napoli, arrivano i complimenti di De Laurentiis

Gaetano Manfredi è il nuovo sindaco di Napoli, l’ex rettore vince al primo turno delle amministrative 2021, arrivano i complimenti di Aurelio De Laurentiis. A Napoli a vincere in realtà è l’astensionismo dato che oltre il 53% degli aventi diritto ha deciso di non recarsi alle urne. Alla fine ha avuto la meglio Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra, che ha battuto nettamente con circa il 65% di preferenze il principale sfidante: Catello Maresca, candidato del centrodestra che si ferma al 20%.

A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una figura istituzionale di grande spessore e di assoluto prestigio (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 4, 2021

Per Gaetano Manfredi sono arrivati anche i complimenti di Aurelio De Laurentiis. Il presidente della SSCN su twitter ha scritto: “A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una figura istituzionale di grande spessore e di assoluto prestigio. Ricordo solo, tra le tante esperienze, essere stato Rettore dell’Università Federico II di Napoli e Ministro dell’Università e della Ricerca nel governo Conte II. Buon lavoro Manfredi, riporta Napoli al suo antico splendore“.

Manfredi non ha nascosto la fede juventina, ma questo in termini di politica significa poco quanto nulla. Una nota di colore che non ha niente a che fare con il governo di una città complicata, ma dalle grandissime potenzialità come Napoli. I complimenti di De Laurentiis per Manfredi vanno nella direzione della collaborazione tra istituzioni e mondo dello sport. Un connubio necessario in una città in cui il calcio, ma non solo, ha una grande valenza anche sociale. Non si può fare altro che augurare il meglio al primo cittadino di Napoli, sperando che possa lavorare senza grandi intoppi per rendere ancora più grande la città partenopea.