Salerno, malmenato un tifoso azzurro e costretto a cantare “Odio Napoli”: IL VIDEO

Tifosi della salernitana hanno malmenato un tifoso tifoso azzurro e lo hanno costretto a cantare “Odio Napoli”.

Vergogna durante Salernitana-Napoli, molti gli episodi che hanno visto protagonisti i tifosi granata, una ragazza è stata presa a schiaffi e si sono registrati alcune schermaglie all’entrata dello stadio Arechi. In queste ore sui social è diventato virale un video. Il filmato mostra alcuni tifosi della salernitana che strattonano un tifoso del Napoli, regolarmente seduto al suo posto all’Arechi, e lo costringono a cantare lo squallido coro: “Odio Napoli!”

L’inerme tifoso partenopeo prova ad abbassare il capo e a rifiutarsi, ma gli energumeni granata gli urlano tutto il proprio odio obbligandolo ad intonare il vergognoso coro anti-napoletano.

VIDEO: I TIFOSI DELLA SALERNITANA OBBLIGANO UN TIFOSO AZZURRO A CANTARE “ODIO NAPOLI”

Un comportamento vergognoso oltre che incivile quello messo in atto da molti tifosi della Salernitana. Il filmato ora è al vaglio della DIGOS, con la speranza che vengano presi seri provvedimenti contro questa gentaglia.

Invece di essere felici del ritorno in serie A dopo anni di oblio e di sfidare la capolista, i tifosi granata l’hanno messa sulla guerriglia. Il derby campano dovrebbe essere un momento di festa come è accaduto con le sfide contro il Benevento, ma per i tifosi salernitani da sempre vittime della sindrome della provinciale tutto questo si tramuta solo in odio e soprattutto invidia.

Ecco il video, pubblicato da areanapoli.it, che mostra il tifoso azzurro costretto a cantare “Odio Napoli”.