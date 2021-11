IL MATTINO – Salernitana-Napoli: aggredita una tifosa azzurra, volano schiaffi

Salernitana-Napoli è stata segnata anche da una aggressione ad una tifosa azzurra, colpita anche con schiaffi prima dell’ingresso allo stadio. A raccontare l’episodio è Il Mattino che scrive di quanto accaduto all’esterno dello stadio Arechi dove si è giocata la partita poi vinta dal Napoli. La tifosa del Napoli aveva solo chiesto una informazione ed è stata aggredita, almeno secondo quanto scrive Il Mattino. Ma già il prepartita era stato avvelenato da un audio shock da parte di un sedicente tifoso granata che prometteva aggressioni all’interno dello stadio durante Salernitana-Napoli. Tifoso che poi ha fatto marcia indietro, dicendo che era solo uno scherzo.

Ecco la ricostruzione de Il Mattino su quanto accaduto all’esterno dello stadio Arechi di Salerno.

C’erano presidi e picchetti di energumeni mischiati ai tifosi perbene. La ragazza ha chiesto un’informazione e qualcuno che è stato già identificato l’ha spinta. Sono volati anche schiaffi. La giovane tifosa del Napoli è stata medicata dai sanitari e poi ha preso posto nei Distinti. C’è stato un parapiglia anche ai tornelli: il lettore ha fatto le bizze per qualche istante, c’è stato un controllo supplementare, alcune persone in fila si sono spazientite e una

steward è stata spinta. Indagini in corso.