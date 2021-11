Osimhen salta la sfida col Legia Varsavia, in dubbio anche per il Verona. La situazione

Le condizioni di Victor Osimhen tengono in ansia il Napoli, il nigeriano non giocherà in Europa League col Legia Varsavia, dubbio per il Verona. Luciano Spalletti al termine di Salernitana-Napoli ha fatto capire che ci sono zero possibilità che Osimhen venga convocato per l’importantissima sfida di Europa League tra il Napoli ed il Legia Varsavia. Gli azzurri vanno in Polonia per superare in classifica la squadra polacca e rilanciare definitivamente la candidatura per il passaggio del turno, ma lo faranno senza Osimhen. Ieri il nigeriano si è sottoposto ad esami strumentali, non ci sono lesioni ma il problema al muscolo del polpaccio va monitorato con attenzione.

Infortunio Osimhen: speranza per Napoli-Verona

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla tabella di marcia per il recupero di Osimhen:

Una contrattura, al gastrocnemio destro. Che è un muscolo del polpaccio, uno dei cosiddetti gemelli. Niente di grave, ma Victor Osimhen oltre ad aver saltato la partita di ieri a Salerno, sicuramente non partirà per la trasferta in Polonia di Europa League contro il Legia e rimane in forte dubbio per la gara di domenica prossima al Maradona contro il Verona. Ora Osimhen comincerà la fisioterapia e lavorerà per qualche giorno a parte. Poi, giorno dopo giorno, staff medico e tecnico valuteranno i miglioramenti e se il giocatore sarà in grado di riunirsi al gruppo per puntare a un recupero per domenica prossima contro il Verona. Si tratta solo di una contrattura ma di un muscolo importante sia nell’articolazione plantare che in quella del ginocchio.

Con il Legia Varsavia è da valutare anche la presenza di Insigne. Ieri sempre Spalletti ha fatto sapere che il capitano è infortunato ed ha spento tutte le polemiche intorno al giocatore.