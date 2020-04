NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli: Careca

Quanto ti piace questa maglia? (Vota con le stelline) Reader Rating 0 Votes

NA passione è la rubrica che svela in esclusiva la raccolta delle migliori maglie indossate del calcio Napoli: la 7 di Careca.

Ma.Gi.Ca. a Napoli queste parole hanno un significato specificato, basta farle affiorare sulle labbra per far incendiare i cuori di qualsiasi. Si perché Maradona-Giordano-Careca è senza alcun dubbio uno dei terzetti d’attacco più forti in assoluto.

Na passione: la più grande collezione delle delle maglie del Napoli vi svela la maglia match worn di Antonio Careca numero 7 della stagione 1987/88. Antonio de Oliveira Filho, per tutti semplicemente Careca, è l’emblema degli attaccanti di quell’epoca. Forte fisicamente, tecnico come solo un brasiliano può essere e con un fiuto del gol da far paura. Un vero e proprio bomber di razza, che sposava la smania del gol con una classe immensa ed un sorriso smagliante. Idolo indiscusso della torcida napoletana insieme con gli altri due ‘mostri’ Maradona e Giordano.

Maglie da collezione Napoli: La 7 di Careca

La maglia indossata da Careca nella stagione 1987/88 fa parte della collezione privata di Renato Pavone. E’ a manica lunga ed in lanetta. Sul fronte della magliai sono presenti lo stemma dello Scudetto e della Coppa Italia vinti l’anno procedente, cosa che ‘costrinse’ a spostare il logo cucito del Napoli sulla manica destra. Sulla maglia campeggia anche lo sponsor tecnico NR, mentre lo sponsor commerciale è Buitoni stampato in vernicetta rossa. Il numero è in stoffa di colore azzurro e cucito a zigzag, mentre nella parte posteriore della maglia si può notare anche la firma di Careca. Questo pezzo di football memorabilia ha un valore minimo di 3 mila euro.

Careca tira la bomba

“Oh Carè, Carè, Carè tira la bomba…” il coro intonato dal San Paolo per Antonio Careca fa pensare subito alla forza strepitosa dell’attaccante brasiliano. Con addosso la maglia numero 7 Careca nella stagione 87/88 fu vice cannoniere della Serie A con 13 reti, dietro nemmeno a dirlo a Diego Armando Maradona che ne siglò 15. Il Napoli che aveva vinto lo Scudetto nella stagione 1986/87 però non riuscì a confermarsi campione e terminò il campionato dietro al Milan.

Ecco la rosa del Napoli 1987/88

Portieri: Di Fusco Raffaele, Garella Claudio, Taglialatela Giuseppe

Difensori: Bigliardi Tebaldo, Bruscolotti Giuseppe, Ferrara Ciro, Ferrario Moreno, Filardi Massimo, Francini Giovanni, Pergolizzi Rosario, Renica Alessandro.

Centrocampisti: Bagni Salvatore, De Napoli Fernando, Miano Paolo, Romano Francesco, Sola Luciano.

Attaccanti: Baiano Francesco, Careca Antonio, Carnevale Andrea, Giordano Bruno, Maradona Diego Armando.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella

