NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli: Giordano

NA passione è la rubrica che svela in esclusiva la raccolta delle migliori maglie indossate del calcio Napoli: eccola 9 di Giordano.

Stagione calcistica 1986-87 quella che ha consacrato il Napoli nell’olimpo del calcio italiano. Il primo scudetto, le magie di Diego Armando Mardona. Un quadro mozzafiato che domenica dopo domenica si dipingeva sul manto erboso, portando il cuore dei tifosi azzurri a colmarsi di immensa gioia. Di questo meraviglioso scenario faceva parte anche Bruno Giordano, attaccante nato a Roma ma che a Napoli ha lasciato un segno indelebile.

NA passione: la più grande collezione delle maglie del Napoli vi svela in esclusiva la maglia da collezione numero 9 di Giordano, che fa parte della collezione privata di Renato Pavone. Un altro tassello indimenticabile si aggiunge alla rubrica che potete trovare anche sui canali social attraverso le piattaforme instagram e facebook con contenuti esclusivi.

MAGLIA MATCH WORN NAPOLI – GIORDANO

La maglia del collezionista Renato Pavone è un pezzo rarissimo del football memorabilia, una vera e propria chicca per chi è appassionato di questo mondo ma anche per i tantissimi tifosi partenopei. La maglia indossata di Giordano della stagione 1986-87 è infatti stata usata solo 2 volte in quel campionato: nel match contro la Lazio ed in Coppa Italia con la Spal. La casacca è a manica corta, in lanetta leggera, con colletto e maniche rigate bianco-azzurro. Lo sponsor commerciale è Buitoni stampato in vernicetta bianca, lo sponsor tecnico NR e lo stemma del Napoli sono cuciti sul fronte della maglia. Il numero è in stoffa bianca, cucito a zigzag con cotone bianco. Il valore minimo della maglia da collezione del Napoli è di 3500 euro.

NAPOLI LA STAGIONE 86-87

10 maggio 1987 è così che si completa l’affresco a tinte azzurre, con la festa ed il Napoli per la prima volta nella storia Campione d’Italia e capace di centrare il double nella stagione successiva con la Coppa Italia. Giordano con la sua maglia rossa da collezione era uno dei pilastri di quella squadra. Un giocatore fondamentale, tanto che lo stesso Diego Armando Maradona disse: “E’ il più forte giocatore italiano con cui abbia mai giocato“. Un attestato di stima da incorniciare ed appendere nel salotto buono di casa.

In quella stagione 1986-87 il Napoli vinse il campionato con 42 punti a +3 sulla Juventus e +4 sull’Inter. Giordano con la maglia numero 9 mise a segno 5 reti in campionato, mentre il capocannoniere azzurro fu, nemmeno a dirlo, Maradona.

di Fabio Mencocco e Luca Coronella