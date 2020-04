CorSport – Il calcio vuole ripartire: Napoli protagonista nei primi match

Ripresa del calcio in Italia. La FIGC pensa al 27 maggio come prima data per ripartire, il primo match per il Napoli sarebbe il 28 in Coppa Italia.

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport c’è la voglia di far ripartire il calcio in Italia. Il presidente della Figc Gravina era stato abbastanza chiaro in una recente intervista, facendo capire che c’era tutta la volontà di riprendere a giocare. Oramai è chiaro che campionato, Coppa Italia e coppe europee termineranno ad agosto inoltrato e quindi ci sarà bisogno di un intervento la modifica dei contratti dei calciatori.

Problemi risolvibili dato che ci sono in gioco miliardi di euro e la sopravvivenza di molti club. Corriere dello Sport fa sapere che “Quanto alle ipotesi di calendario, al consiglio la scorsa settimana l’ad De Siervo e l’head of competitions Butti hanno già illustrato le due soluzioni possibili, quella con i campionati e le coppe europee che vanno avanti di pari passo e quella che invece prevede il completamento dei tornei nazioni e poi la ripartenza di Champions ed Europa League in agosto“.

RIPARTE IL CALCIO IN ITALIA

Al momento si pensa maggiormente ad una ripresa scaglionato con le competizioni nazionali che partono prima. In quest’ottica la prima partita potrebbe vedere protagonista il Napoli in Coppa Italia. La data per la prima partita ufficiale e la ripresa del calcio in Italia sarebbe quella del 27 a Torino ed il 28 a Napoli. Gli azzurri hanno ancora da giocare la partita di ritorno delle semifinale di Coppa Italia che all’andata ha visto gli azzurri vincere per 1-0 con l’Inter.

Intanto dalla la politica del calcio al momento non prendere in considerazione “l’ipotesi di non poter giocare al Nord, ma su questo aspetto sarà l’esecutivo a prendere una posizione“. Il via libera per la ripresa degli allenamenti potrebbe arrivare già questa settimana dal governo.