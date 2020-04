Quante big su Milik: la Juve offre tre calciatori, lo vogliono in Premier

Arkadiusz Milik al centro del calciomercato del Napoli. Il calciatore piace alla Juventus, ma anche in Premier League: lo vogliono Tottenham e Chelsea.

A Napoli non ha mai convinto veramente, nonostante abbia sempre dimostrato grande impegno e qualità tecniche. Gli infortuni lo hanno frenato ma i gol non li hai mai fatti mancare. Forse un po’ pochi per essere un vero attaccante centrale, ma quando fu preso doveva essere il perno di un gioco più ampio. Le sue qualità, comunque, non si discutono ecco perché Arkadiusz Milik sul mercato piace a tantissime squadre.

La Juventus, secondo Tuttosport, ha scelto Milik al posto di Higuain che a fine stagione lascerà la maglia bianconera. Per convincere De Laurentiis a cedere il polacco i bianconeri pare vogliano mettere sul piatto una parte in soldi, l’altra con una contropartita tecnica. Sono tre i calciatori proposti: Federico Bernardeschi, Daniele Rugani o Cristian Romero.

Calciomercato Milik: lo vogliono in Premier League

Il polacco non piace solo alla Juventus ma anche in Premier League dove Tottenham e Chelsea hanno già accumulato diverse relazioni da parte dello scouting. Anche in questo si parla di una parte fissa in denaro e l’altra con una contropartita tecnica. Tuttosport segnala il Tottenham che vorrebbe offrire Lucas Moura e contanti, mentre il Chelsea può far leva con Jeremie Boga, attaccante ora al Sassuolo ma che i blues possono prendere a 15 milioni di euro con il diritto di recompra.

Boga è uno degli obiettivi di mercato del Napoli che potrebbe ascoltare le sirene inglesi, anche per evitare che Milik vada a giocare nella squadra rivale per eccellenza. In ogni caso il futuro di Milik sembra segnato. L’accordo per il rinnovo (il contratto scade nel 2021) non si trova e la società non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, così come può accadere per Mertens.