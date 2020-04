Mertens-Napoli è grande gelo, addio dietro l’angolo

E’ sceso il grande gelo tra Dries Mertens e la SSCN dopo l’incontro di Marzo il rinnovo è completamente bloccato e l’addio è sempre più vicino.

Sembrava veramente tutto fatto, poi c’è stato un rinvio, qualche tentennamento ed ora si è arrivati al grande gelo. Tra la Società Sportiva Calcio Napoli e Mertens l’accordo per il rinnovo non si riesce a trovare. Alla base di tutto c’è la questione multe che il belga vuole far togliere, ma ci sono anche altre controversie che stanno bloccando la trattativa. La volontà del calciatore è sempre quella di restare a Napoli, ma la trattativa stenta a decollare e questo sta irritando Mertens. Attualmente l’attaccante è molto più lontano dalla maglia azzurra rispetto a quanto lo era solo un mese fa e le prospettive per il futuro non sono delle migliori. L’Inter attende lo sviluppo per lanciare l’offensiva per il belga.

MERTENS VIA DA NAPOLI: TENTAZIONE CHELSEA

Non è un caso che negli ultimi giorni i rumors di calciomercato intorno a Mertens sono aumentati. L’ultimo che si registra in ordine di tempo è quello legato al Chelsea che si è messo in lista per prendere il calciatore a parametro zero. Un attaccante così prolifico, integro fisicamente e free agent non si trova spesso sul mercato. Ecco perché su Mertens è piombato anche il Monaco e l’Arsenal, anche se la squadra che più di tutte gli fa una corte spietata è proprio l’Inter.

Una speranza che possa restare a Napoli c’è ancora. Tutto è legato alla volontà del calciatore che a Napoli città si sente praticamente a casa. Anche il tecnico Gennero Gattuso farebbe di tutto per trattenerlo in maglia azzurra, ma per ora non può essere sicuro. Tra Mertens ed il Napoli è calato il grande gelo, ora ci vorrà una mossa a sorpresa per ribaltare la situazione.