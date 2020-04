Sportmediaset – L’Inter fa sul serio per Mertens, offerta monstre

Calciomercato Napoli con il rinnovo di Dries Mertens sempre di grande attualità, secondo Sport Mediaset l’Inter mette sul piatto 6 milioni di euro a stagione.

L’Inter fa sul serio nella corsa a Dries Mertens. L’attaccante ha il contratto in scadenza con il Napoli a fine stagione e già ora potrebbe firmare con qualsiasi altra società. Il rinnovo di Mertens si è bloccato, a causarlo a quanto pare una divergenza sulla possibilità di accantonare la questione multe. Così, secondo Sport Mediaset, si è fatta di nuovo sotto l’Inter. Beppe Marotta pur di regalare l’attaccante a Conte è pronto a mettere sul piatto ben 6 milioni di euro di ingaggio ovvero 1 milione in più rispetto a quelli offerti da Aurelio De Laurentiis. La battaglia per Mertens, però, non si gioca solo sulla cifra economica ma anche sulle motivazioni. Il belga vuole avere un progetto importante davanti e chiede garanzie in questo senso.

INTER SU MERTENS: LUKAKU COME ALLEATO

Sempre secondo quanto riferisce il portale il connazionale Mertens, Romelu Lukaku sarebbe il primo sponsor dell’attaccante del Napoli. Questo potrebbe rappresentare una bella apertura per Mertens nella sua decisione futura. Al momento tutto è in standby, anche perché ‘Ciro’ ha sempre messo al primo posto la possibilità di rinnovare con il Napoli e restare quindi in una città dove si sente praticamente a casa.

Questo però dipenderà da parecchi fattori. Il primo marzo sembrava tutto pronto poi c’è stata una brusca frenata che ha dato la possibilità all’Inter di rifarsi sotto. Ora bisognerà recuperare il terreno perduto, anche perché Gennaro Gattuso non ha mai nascosto di voler tenere il belga in organico. Ancora oggi Mertens si dimostra uno degli attaccanti più prolifici e importanti della Serie A, per questo perderlo potrebbe essere un grave problema, soprattutto se il Napoli non dovesse poi prendere un sostituto alla sua altezza.