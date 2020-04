La Serie A si organizza per la ripresa di allenamenti e partite. Alla fine della quarantena i club potranno riprendere la preparazione. Lo riferisce Repubblica.

Tutto bloccato fino al 3 maggio, lo ha confermato il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Ma a fine quarantena la Serie A è intenzionata a giocare, secondo quanto fa sapere Repubblica le società si stanno già organizzando per la ripresa. Si parla di divisione in gruppi per gli allenamenti e limitazione dei contatti. Tutto dovrebbe ripartire il 4 maggio, con 3 settimane di preparazione fino al 29 maggio quando potrebbe esserci la prima partita, mentre il turno complessivo terminerebbe il 2 giugno.

Le date restano indicative, ma anche il presidente Conte ha fatto intendere che non ci saranno più proroghe della quarantena e che quindi, con i dovuti accorgimenti si dovrà andare avanti convivendo con il virus. Lo farà anche la Serie A nonostante cinque club non siano d’accordo: Torino, Genoa, Udinese, Sampdoria e Brescia non vogliono riprendere il campionato ma la strada sembra oramai tracciata.

CORONAVIRUS: LE CONTROMISURE DELLA SSCN

Anche il club di Aurelio De Laurentiis si sta organizzando per accogliere i giocatori alla ripresa degli allenamenti. La società partenopea aveva già imposto protocolli di sicurezza prima del blocco del campionato, ma ora sta pianificando ulteriori piani per limitare al minimo il rischio contagio. Si parla di taxi privati per accompagnare i giocatori e docce singole da fare nell’albergo adiacente al campo di allenamento. In prima fila c’è lo staff medico sanitario azzurro che sta disponendo tutte le attenzioni del caso. Certo sul campo da gioco sarà praticamente impossibile non entrare in contatto, ma da più parti si spinge per giocare ed oramai sembra non si possa tornare indietro su questa decisione. Non mancano le opposizioni ma tutti i principali campionati europei stanno ragionando in questo senso, dalla Premier League alla Bundesliga.