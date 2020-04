Napoli pianificata la ripresa: test rapidi e docce singole

La SSCN pianifica la ripresa degli allenamenti che scatteranno ad inizio del prossimo mese, mentre il campionato potrebbe ripartire a giugno.

E’ ancora tutto under construction ma il Napoli si è portato ampiamente avanti con lavoro, pianificando nel minimo dettaglio la ripresa degli allenamenti. Così come aveva fatto quando ancora si lavorava a Castel Volturno, la società azzurra ha predisposto protocolli per proteggere giocatori e staff. Come sottolinea il Corriere dello Sport il club si sta già informando con i laboratori del territorio per i test rapidi da somministrare. Inoltre al centro sportivo di Castel Volturno è già scattata una prima sanificazione che verrà ripetuta poco prima della ripresa degli allenamenti. Anche Gattuso ed il preparato Dominici stanno lavorando per preparare un piano di allenamenti, utile per far riprendere la forma ai calciatori. Insigne e compagni si sono allenati a casa, ma il campo è tutt’altra cosa.

A tutti gli effetti il Napoli, così come le altre squadre, dovranno fare una sorta di nuova preparazione atletica che richiederà almeno quindici giorno di lavoro intenso. A vigilare sulla salute dei calciatori ci sarà lo staff medico azzurro, che ha previsto anche docce singole per i giocatori da effettuare nelle stanze dell’albergo attiguo al centro sportivo.