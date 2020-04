E’ bufera su Myrta Merlino che durante il programma l’Aria che tira su La 7 si è sorpresa: “Chi si aspettava che l’eccellenza arrivasse da Napoli”.

Un altro scivolone, per utilizzare un termine galante, in quel di La 7. Ancora una volta proprio non si riesce nemmeno a pensare che qualcosa di eccellente possa arrivare da Napoli, ovvero a Sud dell’Italia. I giornalisti si sconvolgono, forse perché il pregiudizio sulla città partenopea sono così tanti che il cervello quasi si rifiuta di accettare che qualcosa di buono possa arrivare dal meridione.

Myrta Merlino commentando il servizio di Sky UK (si sono serviti gli stranieri per dare merito a Napoli ndr) sul Cotugno di Napoli ha detto: “Per me è incredibile, perché non ci aspettavamo mia che l’eccellenza arrivasse da Napoli“. Ed invece cara Myrta è arrivata proprio da quel Sud Italia tanto vituperato e schernito in questi giorni come nel passato. La cura Ascierto sta funzionando, fatevene una ragione.

Myrta Merlino e Napoli: la risposta di Zaccone

Sulla questione ‘Napoli’ della Merlino a l’Aria che Tira su La 7 è intervenuto anche il giornalista Maurizio Zaccone, che con un post su facebook ha scritto:

A proposito del Cotugno, e del servizio realizzato da Sky UK, la parola a Myrta Merlino, La7: «per me è INCREDIBILE, perché non ci aspettavamo MAI che l’eccellenza arrivasse da Napoli». Ed effettivamente appare strano perché a Napoli gli ospedali sono chiusi visto che tutti si sono messi in malattia.

E il resto della popolazione, nel frattempo, ha eletto domicilio alla Pignasecca. E’ “incredibile”. Infatti sono venuti dall’Inghilterra a raccontarlo, visto che non se n’era accorta la Merlino, napoletana, e nessuno dei suoi colleghi. La Merlino però ci spiegasse perchè ritiene che Napoli non possa partorire eccellenze. Magari non ci sarà riuscita con lei ma il discorso non deve valere per tutti.