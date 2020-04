Coronavirus, il Cotugno di Napoli celebrato da Sky international:”eccellenza italiana dove i medici e infermieri non si ammalano”.

L’Italia continua la lotta al Coronavirus. Al Nord la situazione contagi sembra diminuire, ma la vera sorpresa arriva dal sud, dove il sistema sanitario sembra aver trovato una dimensione di rilievo.

Capostipite della rinascita sanitaria nel meridione d’Italia sono il Pascale e il Cotugno. Due eccellenze poco reclamizzate dalla stampa nazionale ma che nell’emergenza Coronavuirus sono uscite alla ribalta grazie anche alla cura Ascierto.

Sky News, canale internazionale del gruppo Sky, ha dedicato un servizio al Cotugno di Napoli, descrivendolo come “l’eccellenza italiana dove i medici e infermieri non si ammalano“.

Il nosocomio campano è diventato in questa emergenza Covid-19 un autentico vanto per il sistema sanitario di tutta l’Italia.

Le telecamere di Sky international hanno messo in luce la grande organizzazione presente all’interno del reparto di terapia intensiva del Cotugno di Napoli.

Il canale satellitare ha mostrato i percorsi rigidamente separati di medici e infermieri, le stanze a pressione negativa e i compartimenti stagni.

Al Cotugno di Napoli, nulla è stato trascurato, attenzione massima per evitare contagi.

Sky News ha cosi commentato il lavoro che svolge il Cotugno di Napoli: “I medici e gli infermieri indossano delle super-maschere. Incredibilmente nessuno di loro si è infettato al Cotugno. tutti indossano gli strumenti di protezione adatti e seguono i protocolli giusti. La preparazione e l’equipaggiamento sono le chiavi per fermare il virus“.

Across the world, doctors and nurses are getting sick trying to fight the #coronavirus. In northern Italy, thousands of medical staff are affected and dozens have died.

In Naples, in the south, this hospital had time to react.

Read more from @ramsaysky: https://t.co/Qf0NqFLt1H pic.twitter.com/VqcTaFEzRB

— Sky News (@SkyNews) April 1, 2020