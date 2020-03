Napoli, dimesse dal Cotugno altre 11 persone curate con il Tocilizumab

11 persone curate con il Tocilizumab dimesse dal Cotugno di Napoli. Il farmaco contro il Coronavirus di Ascierto continua a dare buoni risultati.

Coronavirus, in Campania tamponi positivi oggi 122 su 1.251 esaminati. Totale complessivo positivi Campania: 2.067 su 14.162 tamponi effettuati.

I decessi nella nostra regione sono 125. Le persone guarite 88, i contagiati 1.952. Così la distribuzione sul territorio: Napoli: 991 (di cui 416 in città e 575 in provincia); Salerno: 338; Avellino: 220; Caserta: 206; Benevento: 70.

La Regione Campania annunciai test Covid 19 rapidi per gli operatori della sanità. Medici ed Infermieri sono tra i esposti al rischio.

La Campania si pone ancora una volta in cima alla classifica delle regioni meglio organizzate sull’emergenza Coronavirus. I test rapidi daranno una risposta in 15 minuti, permettendo un risparmio di tempo e risorse enorme.

11 PAZIENTI DIMESSI DAL COTUGNO

Ma le buone notizie non finiscono qui. Secondo quanto riporta il TG3 Campania, continuano gli effetti positivi, del farmaco anti artrite reumatoide Tocilizumab.

Negli ultimi giorni sono state dimesse dal Cotugno di Napoli altre 11 persone curate con il Tocilizumab. Il farmaco antiartrite, sperimentato sui pazienti Covid dal professor Ascierto, è stato somministrato ad ognuno degli 11 pazienti con polmonite da Covid 19 un’unica volta.

Napoli diventa capitale della speranza per i malati di Coronavirus. Il lavoro fatto da Ascierto e il suo team, e gli sforzi della regione Campania hanno portato la nostra città ad essere il faro nella lotta contro il COVID-19.