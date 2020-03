Buoni spesa alimentari e farmaci, ecco come richiedere il bonus

I buoni spesa e farmaci sono beni acquistabili grazie ai fondi messi a disposizione nel decreto del presidente del Consiglio del 29 marzo 2019.

Per richiedere i buoni spesa alimentari e farmaci è necessario inoltrare una domanda al segretariato sociale del proprio territorio. Ogni comune è tenuto ad indicare l’ufficio a cui rivolgersi anche telefonicamente o via mail. Il budget messo a disposizione con un decreto del presidente del consiglio dei ministri e del ministro all’Economia, si cercherà di dare una prima risposta a tutte quelle persone che vivono in condizioni di estrema povertà, tanto da non avere nemmeno il cibo.

Queste iniziative sono state già anticipate da associazioni di volontariato e caritas, che hanno messo a disposizione pasti e derrate alimentari. Ma la risposta del governo in questo momento era quantomai necessaria per non lasciare indietro nessuno. I soldi messi a disposizione sono stati ripartiti in base al numero di abitanti di ogni singolo comune.

Bonus spesa e farmaci: i requisiti

Ecco tutti i requisiti per poter accedere al bonus spesa e farmaci: