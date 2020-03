Pepe Reina, portiere dell’Aston Villa, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Nel pezzo anche il coronavirus ed il Napoli di Sarri.

L’ex Portiere del Napoli, Pepe Reina racconta la sua personale esperienza nella lotta al coronavirus. Una lotta dura che lo ha spaventato, a causa anche di un momento in cui gli è mancato l’ossigeno. Febbre alta, tosse secca e senso di spossatezza i sintomi di Reina che racconta:

Sono stato isolato dopo aver accusato i primi sintomi del virus. Febbre, tosse secca, un mal di testa che non mi abbandonava mai, quel senso di spossatezza… L‘unico spavento quando per venticinque minuti mi è mancato l’ossigeno, come se la gola si fosse improvvisamente ristretta e l’aria non riuscisse a passare… I primi sei, otto giorni li ho trascorsi chiuso in una stanza.