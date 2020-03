La sottorappresentazione del Sud Italia

IL SUD IGNORATO DEI MEDIA E MAL RACCONTATOIl giornalista Maurizio Ferraris, piemontese, se la ride quando il professor Stefano Cristante, docente settentrionale di Sociologia dei processi culturali e comunicativi in Puglia, gli ricorda che i primati tecnologici dell'Ottocento italiano arrivavano dal #Sud:«La prima ferrovia nel Regno delle Due Sicilie… noi piemontesi ce ne siamo avvalsi per meglio condurre l'invasione».È una cruda verità storica in un dialogo televisivo per spiegare il #Mezzogiorno, che nei media nazionali è spesso rappresentato come terra della criminalità e del degrado. Questa rappresentazione non si limita a cogliere dati di fatto ma aggiunge ai fatti un’interpretazione che fa di alcuni problemi la chiave di lettura di un’intera area geografica. Alla cultura del Sud non si rende giustizia e l'immagine che se ne dà è oggetto di processi di semplificazione e di caricatura.Cristante snocciola un monitoraggio condotto insieme alla collega Valentina Cremonesi sugli argomenti trattati dal #Tg1: da circa 35 anni solo il 9% delle notizie apparse sul telegiornale più seguito dagli italiani sono state dedicate al Sud Italia, e di questo 9% si è trattato per il 75% di #cronaca e #criminalità, seguito dal meteo e dal welfare, tradotto in #malasanità. Lo stesso vale per il #CorrieredellaSera e per la #Repubblica, che dal 2000 al 2010 hanno dedicato al Mezzogiorno uno spazio sempre più marginale: 500 articoli contro i 2.000 del ventennio 1980-2000, legati quasi esclusivamente alle categorie "criminalità/cronaca nera" e "meteo/natura". Ciò per cui eccelle il Sud, sostanzialmente, non è stato e non viene raccontato, e non è solo un problema riferito a giornali di chiara impronta discriminatoria come #Libero. In sostanza, un terzo del territorio e degli abitanti d'Italia sono sistematicamente ignorati dai media o hanno un ruolo marginale.La #politica, incapace di mettere mano alla Questione meridionale ma solo di tradurre il lamento in vittimismo al pari di buona parte dell'opinione pubblica, non è stata in grado di intercettare il malcontento, che si è aggiunto al disagio esistenziale. Vittimismo che non va oltre l'incapacità dei meridionali di trasfomare la loro grande potenza creativa in forza politica, come evidenzia l'editore Alessandro #Laterza. Ed ecco spiegato perché la gente del Sud, orfana di classi dirigenti all'altezza di proporre un riscatto, si affida in massa a persone senza esperienze di governo e dalla faccia pulita.

Publicado por Angelo Forgione fanpage em Sexta-feira, 6 de abril de 2018