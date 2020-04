Calciomercato – “Lozano in Inghilterra e Felipe Anderson al Napoli”

Hirving Lozano in Premier League e Felipe Anderson al Napoli. è una pista di calciomercato rilanciata dal Corriere dello Sport.

Le strade del calciomercato sono infinite, in questo dedalo di idee c’è finita quella che porta Lozano in Inghilterra e Felipe Anderson al Napoli. Le due possibilità non sono per forza concatenate, ma viaggiano su binari che potrebbero incrociarsi. Lozano piace all’Everton di Carlo Ancelotti che la scorsa estate spinse per portare il messicano in maglia azzurra. Cinquanta milioni di euro, commissioni compresi, una cifra enorme, mai spesa dal Napoli. Il rendimento di Lozano, tranne qualche lampo, è stato molto al di sotto delle aspettativa. Gattuso, che sembra oramai confermato sulla panchina azzurra, non lo vede e quindi la strada per una separazione immediata è sempre più percorribile.

Secondo Corriere dello Sport, però, c’è anche l’ipotesi di uno scambio tra Napoli e West Ham che porterebbe Lozano in Premier League, con Felipe Anderson in Serie A. Per ora resta un’ipotesi che presenta molti ostacoli, uno su tutti quello dell’ingaggio del calciatore ex Lazio.