Lozano al Napoli e lo scontro tra De Laurentiis-Giuntoli-Ancelotti

Hirving Lozano al Napoli ha creato scontri e dibattiti già prima del suo acquisto, questo racconta il Corriere del Mezzogiorno nell’odierna edizione.

C’è un retroscena nella trattativa che ha portato Hirving Lozano al Napoli, uno scontro di vedute tra De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti. Alla fine il Napoli ha sborsato ben 50 milioni di euro per assicurarsi il calciatore messicano, quello che doveva essere un grosso potenziale nella rosa di Ancelotti, per ora, ha dimostrato poco o nulla. Il gol all’esordio aveva illuso, perché poi le prestazioni sono state deludenti.

Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno dietro l’acquisto di Lozano c’era la sapiente regia di Raiola che avrebe dovuto portare via Insigne da Napoli per favorire l’ingresso del messicano. Lozano, dunque, doveva sostituire il capitano sulla fascia, dare quel fattore di fantasia e imprevedibilità per affondare nelle difese avversarie. La permanenza di Insigne, però,ha sconvolto i piani ed anche le prestazioni di Lozano non hanno aiutato. Con Ancelotti ha fatto vedere poco, pochissimo. Con Gattuso non ha più visto nemmeno il campo, se non in rare rarissime occasioni.