Cassese: “Il Napoli ha un calciatore superiore a De Paul. De Laurentiis annunci il rinnovo di Insigne. Vi dico tutto…”

Il rinnovo di Insigne e la strategia comunicativa di De Laurentiis nell’analisi di Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista napoletano.

DE LAURENTIIS, INSIGNE E LA STRATEGIA DEL NAPOLI

Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio.

“Spalletti ci sta abituando ad avere diciotto calciatori a disposizione. Lui parla di titolari dei 45 minuti ed i titolari del secondo tempo. L’esempio lampante sono Mertens ed Ounas: il primo è entrato e ha segnato, il secondo ha fatto un gol clamoroso. Finalmente possiamo dire di avere un tecnico di livello, favorito anche da un Adl che sta dando equilibrio all’ambiente. Spero che il presidente continui così con la comunicazione e mi auguro che annunci presto il rinnovo di Insigne.

Zielinski? Cito Guidolin, il quale diceva di arrabbiarsi spesso col polacco perché era un fuoriclasse che non era convinto di esserlo mentalmente. A tratti, anche a me sembra che non si renda conto di quanto sia forte. A giugno si parlava della possibilità di arrivare a De Paul, io non ho mai preso in considerazione l’argentino perché Piotr non ha nulla in meno, anzi, sono certo abbia qualcosa in più”.

Cassese ha poi aggiunto: “Juan Jesus? È molto bravo nell’anticipo, e giocherà con Rrahmani che è un centrale tecnico: credo siano una coppia ben assortita. Tenuta fisica? Non sarà un problema, perché giocherà da centrale sinistro ed avrà al suo fianco Mario Rui, un calciatore in gran forma. Sono convinto che il Napoli sfonderà proprio dalla fascia sinistra”.